Outono será de normalidade, com diminuição gradativa da temperatura e retorno das precipitações regulares ao RS

O outono de 2023 começou na segunda-feira (20), às 18h e 25min (horário de Brasília) e terminará às 11h e 58min (horário de Brasília) do dia 21 de junho. A estação apresentará o retorno de precipitações regulares ao RS. De acordo com o meteorologista da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Flávio Varone, “o fim do evento La Niña e a consequente condição de neutralidade na atmosfera garantirão ao trimestre abril-maio-junho a normalidade da chuva em todo Estado”. As projeções climáticas indicam regularidade na distribuição da precipitação ao longo dos próximos meses, o que representa volumes próximos ou superiores ao esperado em todas as regiões.

De acordo com Varone, as temperaturas também terão um comportamento dentro da normalidade, onde o ingresso de massas de ar frio vai provocar a diminuição gradativa das temperaturas nos próximos meses, especialmente a partir de maio, o que proporcionará a ocorrência de fenômenos típicos da estação, como nevoeiros e geadas.

CHUVA

Abril: Chuva próxima da média na maioria dos municípios, com valores ligeiramente inferiores ao normal nos setores Norte e Noroeste.

Maio: Previsão de chuva dentro da normalidade na maioria das regiões, com valores acima da média na faixa Leste e Zona Sul.

Junho: Chuva próxima da média em todo Estado. No Vale do Uruguai, Missões, Zona Sul e Litoral a tendência é de chuva acima da média na maioria das localidades.

TEMPERATURA MÁXIMA

Abril: Valores abaixo da normalidade em todo Estado.

Maio: Próxima da média em todas as regiões.

Junho: Dentro do padrão normal na maior parte do Estado, com valores ligeiramente mais elevados no Litoral.

TEMPERATURA MÍNIMA

Abril: Valores próximos da normalidade na Metade Leste e inferiores à média histórica nas demais regiões.

Maio: Abaixo da média histórica na maior parte do Estado, com valores próximos da normalidade no setor Leste e Litoral.

Junho: Acima do normal em praticamente todas as regiões.