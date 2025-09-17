Osvaldo Bastos recebe palestras da Brigada Militar

OSÓRIO – A Brigada Militar (BM) segue desenvolvendo ações nas instituições de ensino do município, por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). Na sexta-feira (12), aproximadamente 120 estudantes do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Osvaldo Bastos (Aguapés) participaram de palestras ministradas pela soldado Hesper, do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Na ocasião, os alunos receberam orientações sobre prevenção ao uso de drogas e álcool, combate à violência e ao bullying, além de noções sobre direitos e deveres dentro e fora da sala de aula. Além disso, também foram abordados outros temas relevantes para a formação cidadã e para a construção de valores éticos.

Palestras contaram com participação de aproximadamente 120 estudantes de escola localizada no distrito de Aguapés.

CRÉDITOS: BM