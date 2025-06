Osvaldo Amaral recebe ‘OAB vai à Escola’

OSÓRIO – Teve início na última terça-feira (20), o projeto ‘OAB vai à Escola’. A iniciativa é realizada em parceria entre a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção Osório. O trabalho de combate à violência contra a mulher será desenvolvido nas Escolas do município.

A primeira instituição de ensino a receber a ação foi a Escola Osvaldo Amaral. Na ocasião, os alunos participaram de uma palestra sobre Violência contra a Mulher. Foram apresentadas as Leis vigentes de proteção e como prevenir e detectar os sinais de alerta. Além disso, um cartaz com telefones para denúncia e as principais formas de violência, foi levado para fixar na escola.

A atividade contou com a presença do secretário de Educação local, Marcelo Reis, e dos representantes da OAB – Subseção Osório: Brenda Medeiros Casas, Ingrid Martins, Patrícia Gattino Sana, Rodrigo Rambo, Romilda Folgiarini e Silvia Helena Virtuoso.

DADOS

Em abril, o RS registrou um aumento no número de feminicídios. Conforme a Secretaria Estadual de Segurança Pública, foram 11 registros, além de 15 tentativas. Não bastasse isso, o Estado também registrou no último mês: 2.471 crimes de ameaça, 1.334 ocorrências de lesão corporal e 146 estupros contra mulheres. Os telefones para denúncia nesses casos são: 190, 180 (Central de atendimento à mulher) ou o Disque 100.

CRÉDITO: PMO