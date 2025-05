A Brigada Militar (BM) foi acionada na tarde de sexta-feira (16), após uma ossada humana ser encontrada próximo as dunas, no limite entre as praias de Tramandaí e Cidreira. Conforme a BM, os restos mortais estavam em estado de decomposição, não podendo ser identificado o sexo da vítima. Eles foram recolhidos e levados para Perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí.