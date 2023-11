Osório terá primeiro Open Shopping da região

OSÓRIO – A cidade de Osório passará a contar com um Open Shopping. O empreendimento, que será o primeiro do Litoral Norte gaúcho, estará integrado ao Brisa Bairro Cidade, localizado as margens das ERS-030 e 389 (Estrada do Mar), tendo um investimento estimado de 30 milhões de reais.

Ao todo, serão 42 mil metros quadrados de extensão, com 40 lojas e espaço para 400 vagas de estacionamento. A expectativa é que sejam criados 600 empregos. Vale ressaltar que o pedido de licença para a construção está em trâmite na prefeitura, com previsão de liberação até o final do próximo Verão. Com a liberação, o prazo para entrega do empreendimento é de dois anos.