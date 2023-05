Osório registra morte por meningite

OSÓRIO – A morte de uma criança no município tem gerado muita repercussão na cidade, visto que, boatos se espalharam afirmando que a morte do menor teria sido causada por uma doença contagiosa, o que gerou preocupação dos pais dos alunos da Escola onde o menino estudava. Em nota, a Escola envolvida, afirmou que o estudante em questão estava afastado das atividades a pelo menos uma semana e, desde então, estava tomando todas as providências cabíveis nessa situação.

Diante de tudo isso, a Secretaria Municipal de Saúde enviou uma coleta de sangue da criança para o Laboratório Central de Saúde do Estado (Lacen). Na tarde de terça-feira (9), o resultado foi entregue e divulgado pelo secretário Danjo Renê, durante entrevista a uma rádio da cidade. Segundo Danjo, o laudo confirmou morte por meningite, porém bacteriana secundária a outra infecção, que não oferece risco de contaminação. De acordo com a enfermeira responsável pela epidemiologia e imunizações do município, Juliane Gajko, a doença é consequência de outros problemas de saúde da criança. Outro ponto destacado pela enfermeira é a orientação repassada as escolas, que mantenham as salas de aula arejadas, mesmo no inverno, além de manter higienizado ambiente e brinquedos.

A Secretaria de Saúde afirmou que esse é um caso isolado, não havendo registro de outras crianças com a doença e, portanto, não há motivo para pânico. Vale ressaltar que as vacinas para meningite estão disponíveis em todos os Postos de Saúde para quem quiser se imunizar.