Osório recebeu Copa AABB de Futebol 7

OSÓRIO – No último sábado (12), foi realizada a Copa AABB de Futebol Sete. A competição de Base, organizada pela Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) Osório e que teve apoio da Federação Gaúcha de Futebol 7 (FGF7), contou com as categorias Sub-10, 11, 13, 15 e Sub-17. Ao todo, 10 equipes participaram da competição: Grêmio Campo Bom, Grêmio Tramandaí, Intocáveis, Leões de Judah, Osório Fut7, Real SC (Tramandaí), Ronaldinho (Porto Alegre), Santamariense (Santa Maria), Sesc Camaquã e Upgrade.

As partidas foram disputadas nas quadras do Bola Cheia e na AABB. Após grandes jogos, foram definidos os campeões. Além de troféu e medalhas para os três primeiros de cada categoria, foram premiados os Artilheiros e os Goleiros Menos Vazados. Vale ressaltar que as partidas foram disputadas em três tempos de 10 minutos, sendo determinado vencedor da partida a equipe que vencesse dois tempos.

No Sub-10, três times disputaram a competição. O time do Ronaldinho foi o campeão ao derrotar o Grêmio Campo Bom na final pelo placar de 2 a 0. Após um empate sem gols na primeira etapa, o Ronaldinho venceu o 2º tempo por 1 a 0 com o gol de Adrian. Ele tabelou com Marcelo e chutou da entrada da área, a bola ainda tocou na trave antes de entrar. Já no 3º tempo, Lucas recebeu de frente para o gol e mesmo caído conseguiu marcar o 1 a 0. A 3ª colocação ficou com o Osório Fut7.

No Sub-11, cinco equipes disputaram o torneio. Na final, o Grêmio Campo Bom levou a melhor sobre o Intocáveis. Depois de empatarem os dois primeiros tempos em 0 a 0, na terceira etapa, Rodrigo marcou duas vezes, confirmando a vitória e o título para equipe de Campo Bom. Na disputa do 3º lugar, o Grêmio derrotou o Real no clássico de Tramandaí. Depois de um 0 a 0 no primeiro tempo, a equipe tricolor levou a melhor nos outros tempos, vencendo por 3 a 1 e 3 a 0.

Grêmio Campo Bom foi o campeão no Sub-11.

Já no Sub-13, o Leões de Judah bateu o Upgrade, vencendo os três tempos: 1×0, 2×1 e 1×0. A disputa do 3º lugar foi definida no shoot-out (churauti). Na primeira etapa, o Grêmio Campo Bom venceu por 1 a 0. Após um empate sem gols no segundo tempo, o Real SC conseguiu a vitória na terceira etapa, levando a decisão para o shoot-out. Depois de muitos erros, o Grêmio levou a melhor, vencendo o Real por 2 a 1.

Leões de Judah foi o campeão no Sub-13.

OUTRAS CATEGORIAS

No Sub-15, quatro equipes disputaram a competição. E o título ficou com a equipe do Santamariense, que derrotou o Real Tramandaí na final. O Grêmio Tramandaí ficou na terceira posição. Já no Sub-17, mais um vice do Real. Desta vez o time foi derrotado na final para o Upgrade. O Sesc Camaquã ficou com o 3º lugar.

Santamariense foi o campeão no Sub-15.