Osório recebeu abertura do Circuito Sesc de Corridas

A praia de Atlântida Sul, em Osório, foi palco no último domingo (5), da primeira etapa do Circuito Sesc de Corridas 2023. Aproximadamente, 400 atletas do RS e outros estados participaram da prova. Após o percurso de 10 quilômetros, Lucas Radtke (Lucas Radtke Assessoria) foi o grande campeão, com a marca de 34 minutos e 31 segundos. Na segunda posição ficou Delnathan Espindola (Feras Running), com o tempo de 35min e 22seg. Já em terceiro lugar, ficou José Daniel de Souza (Rei da Montanha), com a marca de 38min e 30seg.

Já na Geral Feminina, a vencedora foi Paola Horst. A atleta da Santiago Running terminou a prova com o tempo de 44min e 18seg. Na 2ª posição ficou Angelita Carpes (Zanatta Assessoria Esportes), com a marca de 45min e 58seg. Já Simone dos Santos (Ascort), foi a terceira colocada, com o tempo de 49min e 48seg.

Lucas Radtke e Paola Horst foram os campeões da Geral 10km.

PROVA DOS 5KM

Na disputa dos cinco quilômetros, Carlos Eduardo da Rocha (Ascort), foi o campeão da Geral Masculina, fazendo a marca de 17 minutos e 12 segundos. O segundo colocado foi Leonel Fernández (Cidreira Atletismo), com o tempo de 18min e 10seg, 29 segundos à frente do 3º lugar Igor Bohn, da equipe Galgos. Já na Geral Feminina, Brenda Rodrigues (Ascort) foi a grande campeã, com a marca de 22min e 15seg. Também da Associação de Corredores de Torres (Ascort), Rafaela Machado foi o vice-campeã, fazendo o tempo de 24min e 13seg. E na 3ª posição, ficou Kamila Santos (KS). Ela terminou a prova com a marca de 28min e 04seg.

Brenda Rodrigues e Carlos Eduardo foram os campeões da Geral 5km.

3KM E OUTRAS CATEGORIAS

Na disputa dos três quilômetros, na Geral Masculina, após uma disputa acirrada, teve dobradinha da Ascort. Eduardo Baltazar ficou em primeiro com o tempo de 9min e 23seg, só quatro segundos à frente de Winderson Vinicius Malinski. Em 3º lugar ficou Luiz Fernando dos Santos, com a marca de 9min e 32seg. Já na Geral Feminina, Adriane Belmonte da RE9 Assessoria Esportiva venceu a prova com o tempo de 11min e 53seg. Em segundo lugar ficou Emily Bandeira (Ascort), com a marca de 12min e 18seg. E na 3ª posição terminou Jucelia da Silva, com o tempo de 12min e 33seg.

Além da Geral, foram premiados os melhores das categorias por idade, assim como na prova para deficiente. A etapa também contou com a participação dos menores, que disputaram as provas de 2km e um quilômetro (ambas nos naipes Masculino e Feminino), sendo a primeira disputada por corredores de 11 a 13 anos, e a segunda, por atletas de oito a 10. Todos os resultados estão disponíveis no site do Sesc.

CIRCUITO SESC

Vale ressaltar que, a colocação em Atlântida Sul rendeu pontos aos atletas, que serão acumulados ao longo das demais 17 etapas do Circuito. A segunda etapa está marcada para 12 de março, em Caxias do Sul, na Serra gaúcha. As inscrições estão abertas podem ser feitas em: www.sesc-rs.com.br/circuitodecorridas. Lembrando que a final do Circuito Sesc de Corridas 2023 acontecerá na cidade de Santa Maria (região Central do Estado), no dia 03/12. Os campeões, além de troféus, serão concedidas diárias (com acompanhante) para o Hotel do Sesc em Torres ou em Gramado, ficando a escolha dos vencedores.