Osório receberá Workshop com Paulo Betti

OSÓRIO – O Projeto ‘De Carona com a Cultura’ chega ao município trazendo o espetáculo ‘Autobiografia Autorizada’, com o ator Paulo Betti. A iniciativa é promovida pelo Ministério da Cultura, em parceria com a Transpetro, e conta com apoio da prefeitura local, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.

Criada pelo ator, a peça conta com direção de Juliana Betti (filha de Paulo) e Rafael Ponzi e é baseada em textos escritos durante sua adolescência e artigos para o Jornal de sua cidade natal (Rafard-SP). No palco, Betti representa vários personagens de sua vida, incluindo os pais e avó, proporcionando ao público uma experiência divertida e emocionante.

Com direito a presença de intérprete em Libras, a apresentação será gratuita, com faixa etária indica para maiores de 10 anos de idade. Ela ocorrerá no Auditório do Centro Universitário Cenecista (Unicnec), a partir das 20h.

WORKSHOP

Além da peça teatral, Paulo Betti realizará um Workshop de Interpretação para Teatro e TV. A atividade, também totalmente grátis, é voltada a artistas e aspirantes das Artes Cênicas. Os participantes vão poder aprender as técnicas, ritmo e os tipos de dramaturgia. Além disso, eles poderão descobrir mais sobre os bastidores dos estúdios de TV e das coxias de teatro. O Workshop também ocorre na Unicnec, a partir das 14h e 30min. Vale ressaltar que os ingressos para participar tanto do Workshop quanto da peça estão esgotados.

CRÉDITOS: Divulgação