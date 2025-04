Osório receberá reunião regional da Fecomércio

OSÓRIO – O município será palco da primeira reunião regional da Fecomércio em 2025. O evento terá como pauta principal a Reforma Tributária. Ele está marcado para a próxima quarta-feira (9), a partir das 17h, na sede do Sindilojas Litoral – Centro (Rua João Sarmento, no 249, bairro Centro). Comandada pelo presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-RS), a reunião contará com a presença de presidentes e membros dos sindicatos e de lideranças empresariais da região.