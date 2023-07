Osório receberá R$ 2,6 milhões por venda de ações da Corsan

Durante o processo de privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), o Estado cedeu ações da Corsan as cidades que decidiram assinar os termos aditivos para a extensão do prazo dos seus contratos com a Companhia. Do total de 307 municípios com contratos válidos, 76 adotaram os termos. Desses, 26 municípios decidiram permanecer como acionistas da Corsan e poderão alienar as ações, equivalentes ao valor de R$ 20.908.474,96 (vinte milhões novecentos e oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), em Oferta Pública de Aquisição (OPA). Já os outros 50, optaram pela alienação das suas ações em conjunto com o Estado, durante o leilão em que a companhia foi adquirida pelo grupo Aegea, em dezembro do ano passado, por R$ 4,15 bilhões.

Durante cerimônia realizada na última sexta-feira (21), no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, o Governo do Estado oficializou o repasse de mais de R$ 192,7 milhões para os 50 municípios gaúchos. O valor é referente às ações vendidas da Corsan. Os recursos repassados viabilizarão investimentos e melhorias nas cidades. Conforme a secretária estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, todas elas estão com seus contratos revisados para melhor atender às demandas da população.

Dos municípios contemplados, sete ficam no Litoral Norte gaúcho. Ao todo, as cidades da região receberão R$ 13.662.870,68 (treze milhões seiscentos e sessenta e dois mil oitocentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), sendo pouco mais de cinco milhões de reais somente para Tramandaí. Osório receberá a quantia de R$ 2.623.102,96 (dois milhões seiscentos e vinte e três mil cento e dois reais e noventa e seis centavos).

Além de Tramandaí e Osório, Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Imbé, Mostardas e Tavares também vão receber parte do valor (veja valor repassado para cada município do Litoral na tabela no final da matéria). Representantes do Litoral estiveram presentes durante o ato, incluindo o prefeito em exercício de Osório Miguel Calderon, assim como os prefeitos Affonso Flávio Angst – ‘Bolão’ (Arroio do Sal) e Luiz Carlos Gauto (Tramandaí).