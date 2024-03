Osório receberá mais de R$ 9 milhões do Governo Federal

Na última quinta-feira (7), foi realizado no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), o lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções. Cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

O Governo Federal investirá R$ 23 bilhões nas áreas de Saúde, Educação e Infraestrutura. Ao todo, foram selecionadas 6.678 obras e equipamentos em 3.270 municípios de todo o país. No Litoral Norte gaúcho, 14 cidades foram contempladas, totalizando 17 obras. Serão construídos na região cinco escolas, sendo quatro creches e uma de tempo integral, além de 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Somente o município de Osório será contemplado com mais de nove milhões de reais. O valor será utilizado na construção de uma nova UBS no bairro Glória e de uma Escola de Educação Infantil (EMEI) no bairro Panorâmico. Além disso, parte do dinheiro será utilizado na compra de cinco novos ônibus escolares.

As outras creches serão construídas em Itati, Maquiné e Tramandaí. Já Capão da Canoa receberá a construção de uma escola em tempo integral. Além de Osório, serão mais 11 UBSs, nos seguintes municípios: Cidreira, Imbé, Mostardas, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Tavares, Terra de Areia, Torres, Tramandaí e Xangri-lá, sendo que a cidade de Tramandaí receberá duas Unidades.