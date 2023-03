Osório receberá Corrida do Sesi

Entre os dias 29 de abril e 1º de maio, acontecerá a segunda edição da Corrida do Sesi. Ao todo, 25 cidades do Estado receberão a prova, incluindo Osório, única do Litoral Norte gaúcho, que receberá a prova no dia 30/04, em um domingo, véspera do feriado do Dia do Trabalho (1º de maio). Além de Osório a Corrida do Sesi em 2023 também será realizada nos seguintes municípios: 29/04 – Guaporé e Ijuí; 30/04 – Caxias do Sul, Passo Fundo, Três Coroas e Triunfo; 01/05 – Cachoeira do Sul, Canoas, Gravataí, Erechim, Estrela, Farroupilha, Garibaldi, Guaíba, Nova Petrópolis, Pelotas, Santana do Livramento, Santa Maria, Santa Rosa, São Gabriel, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Sapiranga e Venâncio Aires.

Os corredores poderão optar por participar dos percursos de seis ou três quilômetros (corrida), ou caminhada. Todos receberão um kit com uma camiseta, uma squeeze e um sacobag exclusivos, além de medalha de participação para aqueles que completarem a prova. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo endereço: corridadosesi.sesirs.org.br. O valor é de 45 reais, o qual será revertido em doações para o Banco de Alimentos do RS, ligado à Fundação dos Bancos Sociais da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs).

Com slogan ‘Correr faz Bem’, a expectativa do Sesi é alcançar 15 mil inscritos e arrecadar cerca de 135 toneladas de alimentos. No ano passado, na primeira edição da Corrida, foram 13 mil participantes, sendo arrecadadas 77 toneladas de alimentos. “O Sesi-RS busca assim chamar a atenção para uma saúde integral do indivíduo, valorizando o bem-estar de forma geral”, explica o superintendente Juliano Colombo. “Ao mesmo tempo em que há o autocuidado, existe uma ação social importante”, complementa.