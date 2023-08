Osório recebe Centelha do Fogo Simbólico da Pátria

OSÓRIO – O município recebeu nesta semana a Centelha do Fogo Simbólico da Pátria. O ato foi realizado na tarde de terça-feira (22), em frente à sede da prefeitura. Em sua 86ª (octogésima sexta) edição, a Corrida do Fogo Simbólico foi promovida pela 1ª Companhia de Guardas, com participação do Comando Militar do Sul (CMS), a Liga da Defesa Nacional – Núcleo Osório e a Administração Municipal.

Presente na cerimônia, o prefeito Roger Caputi destacou a importância do ato que dá início as comemorações da Independência do Brasil. O chefe do Executivo osoriense recebeu das mãos do presidente da Associação de Veteranos da 1º Companhia de Guardas, Mario Roberto Righi, a Centelha do Fogo Simbólico, além do diploma de Osório e a Medalha Paladina do Civismo.

Prefeito Roger recebeu das mãos do 3º sargento de Infantaria Mario Roberto a Medalha Paladina do Civismo e o diploma de Osório. – FOTO: PMO

Na sequência, foi a vez de Roger entregar ao 3º sargento de Infantaria a Bandeira de Osório. Ainda durante o ato, foi a Medalha de Homenagem Póstuma ao vice-prefeito Martim Tressoldi. A honraria foi recebida pela viúva do político, Glaucia Tressoldi, em razão dos 17 anos de serviços prestados por Martim ao Exército Brasileiro.

Viúva de Martim Tressoldi recebeu Honraria pelos 17 anos de serviços prestados pelo vice-prefeito ao Exército Brasileiro. – FOTO: PMO

Também estiveram presentes o vice-prefeito do Legislativo osoriense João Pereira, o delegado de Polícia Civil João Henrique Gomes, além de vereadores, secretários municipais, entre outras autoridades civis e militares.

SEMANA DA PÁTRIA

Neste ano, o tema Nacional é o ‘Centenário de Falecimento de Ruy Barbosa’. O tema Estadual é o Centenário da Revolução Assistida (1993). Já o tema Municipal é ‘Unidos por uma Cultura de Paz’. Em Osório, o Desfile Cívico acontecerá no dia 03 de setembro (um domingo), a partir das 9h, na Rua Marechal Floriano, na região central da cidade.