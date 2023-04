Osório inicia vacinação contra Gripe

OSÓRIO – Nesta semana a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou na cidade a vacinação contra a Influenza (Gripe). No primeiro momento podem se vacinar trabalhadores da Saúde, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, professores, caminhoneiros, agentes de segurança e salvamento, trabalhadores de transportes coletivo rodoviário, pessoas com comorbidades e crianças de seis meses a menos de seis anos.

A vacinação pode ser realizada diariamente nos seguintes Postos de Saúde: Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Centro, Glória, Laranjeiras, Passinhos e Primavera, no horário de atendimento normal. Além deles, os Postos das localidades do Palmital e da Várzea do Padre estarão fazendo a aplicação da vacina nas segundas-feiras, das 8h às 16h. Já nas sextas, a vacinação ocorre na Borússia, das 14h às 17h.

A Secretaria pede para quem for se vacinar, que leve um documento de identificação com foto e a Carteirinha de Vacinação.