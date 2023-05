Osório Fut 7 fica em 3º na Future Cup

OSÓRIO – No último domingo (6), as quatro quadras do Gold Sports, em Porto Alegre, receberam a segunda etapa do Circuito Future Cup. A competição de base de Futebol 7 contou com 16 equipes e reuniu atletas das categorias Sub-9, 11, 13, 15 e 17. O time do Osório Fut 7 esteve representando o município na competição e conquistou um bom resultado.

No Sub-9, o time terminou com a 3ª colocação ao derrotar a equipe do Academia Futsal Canoas (AFCA). Já no Sub-11, o Osório Fut-7 não conseguiu avançar para o mata-mata, terminando em 5º lugar. Com os resultados, a equipe osoriense terminou a etapa na 11ª posição com 80 pontos. Lembrando que a pontuação é distribuída por categoria da seguinte forma: o campeão leva 100 pontos, o vice 80 pontos, o 3º colocado 60 pontos, o 4º colocado 40 pontos e os demais, ganham 20 pontos cada um.

O campeão da etapa foi o Flamengo, que somou 240 pontos. Já na classificação Geral, somando as duas etapas, o Osório Fut 7 está na 12ª posição (entre 26 times), com 100 pontos. A liderança é do Real Londero (Canoas), que já acumulou 380 pontos. Lembrando que a 3ª e última etapa da Future Cup, ainda sem data prevista, também deverá acontecer em Porto Alegre.