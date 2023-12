Osório conquista Prêmio Boas Práticas em Gestão Municipal

OSÓRIO – O município conquistou o Prêmio Boas Práticas em Gestão Municipal – Maguito Vilela. O Prêmio, organizado pela Fundação Ulysses Guimarães (FUG), reconheceu as melhores políticas públicas implementadas no ano de 2023, durante a gestão dos prefeitos do MDB, e que fizeram a diferença na vida das pessoas.

Além disso, foram premiados os municípios que se destacaram do Hub da Escola do Futuro, da FUG; os alunos vencedores da Escola de Líderes 2023 e os colaboradores da Fundação que atingiram as melhores metas no ano. A entrega dos troféus ocorreu durante cerimônia realizada na noite de terça-feira (28), em Brasília (DF).

A cidade de Osório venceu a categoria Desenvolvimento Econômico, com o projeto Ciclo Empreendedor. O programa, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, tem mudado a vida de muitas pessoas, com qualificação profissional, atendimento e formalização de Microempreendedores Individuais (MEIs), além do Acelera Osório, que incentiva as empresas com o empréstimo de 10 mil reais, com juros de 6% ao ano.

Acompanhado do deputado Alceu Moreira (MDB), que é presidente da FUG, e do chefe de Gabinete Bruce Paz, o prefeito Roger Caputi subiu ao palco para receber a premiação. Ele afirmou que o trabalho desenvolvido tem o objetivo de proporcionar uma cidade cada vez melhor para todos osorienses. “O município de Osório foi agraciado com o primeiro lugar nessa Política Pública, que tem o intuito de fomentar o desenvolvimento, o empresariado e a qualificação profissional”, declarou o prefeito osoriense. Bastante emocionado, Roger chegou a comparar a moção da conquista do Prêmio com a do dia que ganhou a Eleição para o Executivo. Ainda durante seu discurso, Caputi ressaltou a importância de o município estar sendo reconhecido nacionalmente. No final de sua fala, ele agradeceu a toda sua equipe pelo trabalho desenvolvido e finalizou dizendo: “Que isso sirva de estímulo para os nossos gestores, para que nós continuemos lutando pela nossa cidade. Osório está de parabéns e eu me sinto muito orgulhoso nessa noite”, disse o prefeito osoriense.

Prefeito Roger Caputi e deputado Alceu Moreira.

PRÊMIO – A Fundação Ulysses Guimarães (FUG) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) reconhecem e incentivam os gestores públicos que demonstram excelência em seus municípios. Para celebrar e incentivar esse trabalho, foi criado o Prêmio Boas Práticas em Gestão Municipal, com o intuito de reconhecer as melhores práticas e inspirar gestores a alcançarem altos padrões de desempenho e transformação por meio da construção e implementação de inovações nas políticas públicas geridas pelo MDB. Em sua primeira edição foi homenageado o Dr. Luiz Alberto Maguito Vilela, político reconhecido e com longa trajetória na vida pública, que faleceu em 2021 por complicações da Covid-19.