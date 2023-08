Osorienses vencem Super Cup Vila Esportes de Beach Tennis

OSÓRIO – Entre os dias 18 e 20 de agosto, o Vila Esportes e Eventos recebeu a Super Cup de Beach Tennis. A competição foi organizada pela Refit e valeu pontos para o Ranking do Circuito Refit de BT. Ao todo, mais de 100 atletas participaram dos jogos em 11 categorias: B (Masculina), B/C (Masculina), C (Feminina, Masculina e Mista), C/D (Mista), D (Feminina, Masculina e Mista) e Iniciante (Feminina e Masculina).

As partidas foram disputadas em set único de seis. Em caso de empate em 5 a 5, o jogo iria até. Já se o duelo ficasse empatado em 6 a 6, seria disputado um tie break até sete pontos ou uma dupla abrir dois de diferença (8×6, 9×7. 10×8, etc). No final, foram premiados os dois melhores de cada categoria com troféus e brindes, sendo que as duplas campeãs também recebiam um valor em dinheiro. E, como é de costume, não faltou atletas de Osório subindo no pódio.

MASCULINA B/C

Doze Duplas foram divididas em quatro chaves com três cada uma, onde jogaram entre si, avançando as duas melhores de cada grupo para o mata-mata. Na chave 1, a dupla osoriense formada por Bruno Saúva e Duda Amaral passou em primeiro ao derrotar João Lara e Marcos Agliardi por 6 a 1 e Manoel e Taylor pelo placar de 6 a 3. Nas quartas, Bruno e Duda venceram John Hoffmann e Lucas Pelisser por 6 a 1. Já na semifinal, os osorienses passaram por Gustavo e Roberto por 6 a 4.

Final – Na grande decisão, a dupla de Osório encarou Conrado e Rogério e não deram chances para os adversários. No primeiro game, Bruno e Duda perdiam por 40×30, quando Saúva acertou um smash, deixando tudo igual: 40×40. No No-Ad (ponto decisivo), Conrado jogou a bola para cima e Duda cravou, fazendo 1 a 0 no placar.

Na segunda parcial, com Bruno soltando o braço no saque, os osorienses fizeram o 2 a 0 no ataque de Duda no fundo da quadra. Já no terceiro game, a dupla de Osório estava perdendo por 40×15, quando Rogério errou dois saques seguidos (um para fora e um na rede). No No-Ad, Saúva mandou um lobe, Rogério levantou e Duda definiu o ponto: 3 a 0.

Duda e Bruno seguiam soltando o braço. Na quarta parcial, eles fizeram 40×30 no ataque de Rogério na rede. Na jogada seguinte, Duda sacou e Conrado devolveu para fora, cedendo o 4 a 0. Em outra parcial equilibrada, os atletas de Osório fizeram 30×40 no quinto game, no saque na rede de Conrado. Após um ace de Conrado, ele mesmo acertou outro saque na rede, cedendo o 5 a 0 para a dupla da casa.

Sacando para a vitória, Saúva mandou um smash para fazer o 40×15 na sexta parcial. Na jogada seguinte, Duda mandou um smash e Rogério devolveu para fora: 6 a 0 para Bruno Saúva e Duda Amaral e título da Masculina B/C para os atletas de Osório. Além do troféu e dos brindes, a dupla conquistou o prêmio de 400 reais (R$ 200,00 para cada um).

MISTA C

Dez duplas foram divididas em três chaves, sendo uma com quatro e duas com três, onde jogaram entre si, avançando as duas melhores de cada grupo para o mata-mata. As duas melhores primeiras colocadas avançaram direto para as semifinais, enquanto as outras quatro duplas disputaram dois play-offs para definirem as duas últimas classificadas para a semifinal.

A dupla osoriense formada por Inri Benedetti e Sheila Costa avançou na liderança da chave 1, ao derrotar Lucas/Lavínia e Bruno/Louise, ambas pelo placar de 6 a 1, conseguindo avançar direto para semifinal. A vaga na decisão veio após triunfo sobre João e Paloma por 6 a 2. Com o resultado, os osorienses chegaram a final, onde iriam enfrentar Lucas e Lavínia, a mesma dupla que eles derrotaram na primeira fase.

Final – Repetindo o primeiro confronto, Inri e Sheila novamente saíram atrás no marcador.Com Lavínia no saque, a dupla de Osório saiu tomando 40×15, no ataque de Lucas no fundo. Após devolução para fora e smash na rede de Lavínia, no ponto decisivo Lucas acertou outro smash no fundo para fazer 1 a 0.

A reação dos atletas da casa foi imediata. Em uma segunda parcial com muitos erros das duas duplas, Sheila mandou uma bola acelerada para fazer 40×30. Na jogada seguinte, Sheila mandou um smash e Lavínia devolveu para fora: 1 a 1. A virada de Inri e Sheila saiu já no terceiro game. Com Lucas errando muito, foi no saque para fora do atleta, que os osorienses fizeram 2 a 1.

Melhores tecnicamente, Inri e Sheila começaram a tomar conta da partida. Na quarta parcial, a dupla fez 40×15 no ataque de Inri na paralela. Na bola seguinte, Sheila fez 3 a 1, com um belo ataque. Lucas e Lavínia voltaram a errar muito no quinto game, cedendo o quarto ponto para a dupla de Osório no ataque na rede de Lavínia: 4 a 1.

Na sexta parcial, Inri precisou ser insistente para fazer o 40×0, com um smash na paralela. Na jogada seguinte, Sheila só colocou na paralela para fazer o 5 a 1. Os erros da dupla adversária continuaram e Inri e Sheila abriram 15×40 no sétimo game, na devolução para fora de Lavínia. Na jogada seguinte, a Lavínia levantou e Inri cravou a bola no outro lado da quadra: 6 a 1 e título da Mista C para os osorienses Inri Benedetti e Sheila Costa. Além do troféu e dos brindes, a dupla levou para casa a quantia de 300 reais (R$ 150,00 para cada um).

Sheila Costa e Inri foram os campeões da categoria Mista C.

MASCULINA B

Oito duplas foram divididas em dois grupos com quatro cada, onde jogaram entre si, avançando as duas melhores de cada chave para a semifinal. Após grandes jogos, foram definidos os finalistas. Dos quatro atletas da decisão da Masculina B, três eram de Osório: De um lado, Valmir Machado, jogando ao lado de Conrado (vice-campeão da B/C). Eles enfrentaram na final os osorienses Everton Kauer e Pretinho Dias.

Valmir e Conrado chegaram a decisão ao passarem por Daniel/Roberto (7×2 no tie break), Bruno Saúva/Christian (7×5), Cleomar/Jesler (6×3) e Thiaguinho/Titio (6×3). Assim como os adversários, Everton e Pretinho também chegaram a decisão com quatro vitórias em quatro jogos: 6 a 0 em André Valentim/John Hoffmann, 6 a 3 em Karan/Ricardo, 6 a 3 em Thiaguinho/Titio e 7 a 5 em Cleomar/Jesler.

Final – Valmir e Conrado começaram melhores e fizeram 2 a 0 no placar. Após defesaça de Valmir, Pretinho levantou a bola e Conrado mandou na paralela para fazer 40×0. Após Pretinho acertar um smash, Conrado sacou e Pretinho devolveu para fora, cedendo o 1 a 0 para Valmir e Conrado. Em um segundo game equilibrado, a dupla fez 30×40 no ataque na diagonal de Conrado. Na jogada seguinte, Conrado mandou um lobe e Everton não conseguiu pegar: 2 a 0.

Depois do começo ruim, Everton e Pretinho buscaram a virada. Com Valmir e Conrado errando mais, eles descontaram para 2 a 1 no saque para fora de Valmir. O empate saiu em uma parcial com muitos erros das duas duplas. No No-Ad, Everton mandou um smash, Valmir devolveu e Pretinho cravou para baixo: 2 a 2. Mesmo com Conrado no saque, Everton e Pretinho chegaram a abrir 0x40 no quinto game. Mas Conrado e Valmir foram buscar a igualdade, no ace de Conrado. No 40×40, Everton acertou uma diagonal, fazendo 3 a 2. Em uma excelente passagem pelo saque, Everton confirmou o serviço, fazendo o 4 a 2, com direito a dois aces seguidos.

Aí foi a vez de Valmir e Conrado irem atrás da igualdade no placar. Mesmo com a dupla bem na recepção, eles perdiam a sétima parcial por 30×40, quando Pretinho mandou um smash e Valmir devolveu com um lobe, nesse momento Everton e Pretinho pararam na jogada e a bola caiu no fundo da quadra: 40×40. No ponto decisivo, Pretinho atacou na rede, cedendo o 4 a 3.

Em um oitavo game com muitos erros das duas duplas, mais uma vez a decisão de uma parcial foi para o No-Ad. Na jogada, Pretinho mandou o saque na rede, cedendo o 4 a 4. Com Conrado no saque, ele e o parceiro abriram 40×15 no nono game. Após dois erros de Valmir (um smash para fora e um ataque na rede), Conrado acertou um ataque na paralela, fazendo 5 a 4 no marcador.

Mesmo com Everton no saque, Valmir e Conrado fizeram 15×40 na 10ª parcial. No primeiro match point, Everton atacou e a devolução de Conrado não passou: 30×40. Na jogada seguinte, Pretinho acertou um smash no fundo, fazendo 40×40. No ponto decisivo, Conrado mandou um ataque na diagonal e Pretinho devolveu na rede: 6 a 4 e título da Masculina B para Valmir Machado e Conrado Longhi. Além do troféu e dos brindes, os dois levaram para casa a quantia de 400 reais (R$ 200,00 para cada um).,

Masculina B: Vice-campeões Pretinho e Everton e campeões Conrado e Valmir.

OUTROS RESULTADOS

E teve mais osoriense subindo no pódio. Na final da Feminina C, Helen Carvalho, jogando ao lado de Janaína Bercht (Xangri-lá), ficou com o vice-campeonato ao ser derrotada na final para a dupla formada por Paloma Lemos e Julia Andrade pelo placar de 6 a 3.

Osoriense Helen Carvalho e Janaína Bercht (Xangri-lá) ficaram com o vice-campeonato na Feminina C. – FOTOS: Lucas Rodrigues