Osorienses são destaques no Circuito Gaúcho de Futevôlei

Entre os dias 11 e 12 de março, a Orla Sports Bar, em Canoas, recebeu mais uma etapa do Circuito Gaúcho de Futevôlei. Aproximadamente 300 atletas participaram da competição. E, mais uma vez, teve atletas de Osório subindo no pódio. Na categoria Kids, João Vitor Moreira e Gabriel Reis foram os grandes campeões ao derrotarem na decisão Espuminha e Artur, pelo placar de 18 a 11.

Na Masculina Ouro, Leonardo Staink e Marcos Paulo ficaram com o vice-campeonato ao serem derrotados na final por 18 a 16 para a dupla formada por Gui Emerin e Titi. Já na Feminina Ouro, Rani Batista e Susu Andrade levaram mais um troféu de primeiro lugar, após vencerem Carol Paz e Lídia na decisão da categoria pelo placar de dois sets a zero, com parciais de 19×17 e 18×14.

Léo e Marcos Paulo ficaram em 2º lugar na Masculina Ouro.

Susu e Rani foram as campeãs na Feminina Ouro.

TORNEIO DO VILA

No domingo (12), o Vila Esportes, em Osório, recebeu o 1º Torneio Interno de Futevôlei. A competição contou com dezenas de atletas e premiou as três melhores duplas em cada categoria. Além da competição, houve jogos de exibição, com alguns dos principais nomes do Futevôlei gaúcho: Fabi Silva, Léo Staink, Leonardo Cunha, Marcos Paulo, Michele Silva, Rani Batista, Susu Andrade e Octávio Oliveira.