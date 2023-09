Osorienses são campeões do 5º Desafio dos Ventos

OSÓRIO – A Pro Beach Sports recebeu no último domingo (3), a quita edição do Desafio dos Ventos de Beach Tennis. A competição reuniu aproximadamente 50 atletas em três categorias. Os jogos foram disputados em set único de seis pontos. Em caso de empate em 5 a 5, a disputa iria até sete. Se houvesse empate em 6 a 6, o confronto seria decidido em um tie break até 7 ou dois pontos de diferença (8×6, 9×7, 10×8, etc).

No final, foram premiadas as duas melhores duplas com troféus e uma quantia em dinheiro. Nas categorias com oito duplas, as campeãs levaram R$ 700,00 e as vices R$ 350,00. Já na categoria com nove duplas, os vencedores conquistaram a quantia de 800 reais e os vice-campeões R$ 400,00.

MASCULINA B

Oito duplas foram divididas em duas chaves com quatro cada uma, onde jogaram entre si, avançando as duas melhores para as semifinais. Após grandes jogos, a final foi disputada entre Bruno Saúva (Osório) e Mateus Pereira (Imbé) Vs Everton Kauer (Osório) e Conrado Longhi (Caxias do Sul).

A final foi uma espécie de revanche, já que Bruno e Mateus haviam perdido para Everton e Conrado na fase de grupos por 6 a 2. Depois do duelo, Bruno e Mateus venceram Jesler/Roberto por 6×3, André Valentim/John Hoffmann por 6×1 e, na semifinal, Bruno Barrufi/Pretinho por 6×2. Já Everton e Conrado derrotaram André/John por 7 a 2 (tie break), Jesler/Roberto por 6 a 3 e, na semifinal, Bryan/Diego por 6 a 0.

Final – O primeiro game foi marcado por muitos erros das duas duplas. Com a parcial empata em 40×40, Conrado mandou um smash, a bola bateu na fita, mas não passou: 1 a 0 para Saúva e Mateus. Melhores no segundo game, Everton e Conrado abriram 0x40 na bola acelerada de Everton no meio. Na jogada seguinte, Conrado mandou um smash em cima de Mateus para fazer o 1 a 1.

Com Everton e Conrado errando mais na terceira parcial, Bruno e Mateus fizeram 15×40 no ataque de Saúva no fundo. Na sequência, Conrado sacou na rede, cedendo o 2 a 1 para a dupla adversária. Somente no quarto game saiu a primeira confirmação de serviço da partida. Novamente com as duas duplas errando muito, Mateus e Saúva fizeram 40×30 no ataque de Mateus. Na jogada seguinte, Mateus sacou e Conrado mandou a devolução na rede: 3 a 1. Em outra parcial equilibrada, Bruno encobriu Everton, fazendo 40×30 para ele e o parceiro. Na sequência, Everton sacou na rede, cedendo o 4 a 1 para Saúva e Mateus.

O sexto game foi de Everton. Primeiro, ele acertou um belo smash. Na jogada seguinte, Bruno mandou um smash e ele conseguiu devolver, fazendo 15×40. No primeiro break point, Everton fez uma defesaça no ataque de Saúva e fechou o ponto com uma devolução na linha, descontando o placar para 4 a 2.

Porém, a reação de Conrado e Everton parou por aí. A dupla chegou a fazer 40×30 na sétima parcial, no ataque de Everton, que Bruno não conseguiu pegar. Mas no lobe de Saúva e no ataque de Mateus, que Everton não conseguiu defender, Bruno e Mateus fizeram o 5 a 2. Com Saúva e Mateus soltando o braço no oitavo game, eles fizeram 40×15 na devolução para fora de Conrado. No primeiro match point, Mateus mandou um smash em cima de Everton e a bola não voltou: 6 a 2 e título da Masculina B para o osoriense Bruno Saúva e o imbeense Mateus Pereira.

FEMININA B (mesmo formato da Masculina B)

Na estreia na nova categoria, as osorienses Grazi Negruni e Daia Camargo jogaram muito, chegando a final invictas, derrotando Daniela Girardi/Flaviana (6×0), Karine Cirtoli/Paola Scheffer (6×4), Ciba Hussein/Scheron Gamba (6×4) e Pri Mesquita/Sheila Costa (6×0). Na final, elas voltaram a reencontrar Karine e Paola, dupla de quem elas já haviam vencido na fase de grupos.

Depois da derrota para Grazi e Daia, Karine e Paola seguiram não tendo vida fácil, precisando passar por dois tie breaks antes de chegarem a decisão. Elas venceram Ciba/Scheron (6×4), Daniela/Flaviana (7×2 no tie break) e Gésica Baranoski/Mariane Oliveira (7×3 no tie break).

Final – Aproveitando os erros da dupla adversária, Daia e Grazi abriram 40×15 no primeiro game, no ace de Daia, que contou com ajuda da fita. Na jogada seguinte, Daia só passou a bola para a outra quadra e Paola mandou o smash na rede: 1 a 0. A reação de Karine e Paola foi imediata. Elas perdiam a segunda parcial por 15×40, quando Paola acertou um smash na linha: 30×40. No lance seguinte, Paola sacou e Daia devolveu para fora: 40×40. No No-Ad, Paola sacou, Daia só passou e Karine soltou o braço, não dando chances de Daia conseguir fazer a defesa: 1 a 1.

No terceiro game, depois do ace de Grazi, ela e a parceira fizeram 40×15, na devolução para fora de Paola. Na sequência, Grazi mandou uma bola no fundo e Paola atacou na rede: 2 a 1. Mas novamente, Karine e Paola buscaram a igualdade. Em uma parcial equilibrada, Daia mandou um lobe e Karine devolveu para fora, cedendo o 30×40 para a dupla adversária. Na jogada seguinte, Paola fez o 40×40, em um belo ataque. E no ponto decisivo, a largadinha de Grazi ficou na rede: 2 a 2.

Naquela altura do jogo, um cenário estava visível: Grazi e Daia eram constantes na defesa e aproveitavam os erros das adversárias, erros, esses que acabaram sendo cruciais na definição da partida. Vale ressaltar que Paola e Karine, sentiram o cansaço depois de disputarem dois tie break seguidos.

No quinto game, depois de dois erros de Paola, Grazi acertou uma bola acelerada e um smash para fazer o 3 a 2. Já na sexta parcial, saiu a primeira quebra de serviço da partida. Vencendo de 15×40, Grazi e Daia viram a outra dupla empatar o game em 40×40, no smash na paralela de Karine. Mas no ponto decisivo, após um show de defesas, Grazi só colocou a bola no fundo da quadra para fazer o 4 a 2.

Mais uma vez aproveitando os erros das adversárias, Grazi e Daia venciam a sétima parcial por 40×15, quando Grazi sacou e Paola devolveu na rede: 5 a 2. Mesmo com Karine no saque, Daia e Grazi abriram 15×40 no oitavo game, na devolução no fundo da quadra de Grazi. Depois de Daia mandar um smash para fora, Karine acertou um ataque na linha, igualando a parcial. No 40×40, Paola atacou para fora, cedendo o 6 a 2, ponto que confirmou a vitória e o título da Feminina B para Grazi Negruni e Daia Camargo.

Feminina B: Vice-campeãs Paola e Karine e campeãs Grazi e Daia Camargo.

MISTA C

Nove duplas foram divididas em três chaves com três cada uma, onde jogaram entre si, avançando as duas melhores de cada grupo para o mata-mata. Enquanto as duas melhores primeiras colocadas avançaram direto para semifinal, as outras quatro duplas disputaram um play off para definirem os últimos dois semifinalistas.

Na chave 1, a dupla de Palmares do Sul formada por Eduardo Boeira (Duca) e Maria Antônia Nunes avançou em primeiro ao derrotar Inri Benedetti e Sheila Costa por 6 a 4 e Nycollas Ramos e Rafaela Silva por 7 a 5. Na disputa pelo 2º lugar, Inri e Sheila venceram Nycollas e Rafa por 6 a 4, se classificando para as quartas de final. Enquanto isso, Duca e Maria passaram direto para semifinal.

No play off, Inri e Sheila derrotaram Régis e Julia Soares, de virada, pelo placar de 7 a 5. Já na semifinal, a dupla teve que, mais uma vez, correr atrás de uma virada e, depois de conseguirem salvar alguns match points, os osorienses levaram a melhor sobre Mateus Stadulne e Natalia Schneider, conseguindo um triunfo no tie break por 8 a 6. Já na outra semifinal, Duca e Maria Antônia passaram por outra dupla de Osório, formada por Edgar e Pri Mesquita, pelo placar de 6 a 2.

Final – No confronto entre Osório Vs Palmares, foi a dupla visitante que saiu na frente no placar. Em um game onde Sheila errou tudo, foi em um ataque dela para fora, que Duca e Maria Antônia fizeram 1 a 0. Na segunda parcial, Inri acertou dois ataques no fundo, fazendo 40×15. Mas com dois smashs, Duca empatou o game em 40×40. No No-Ad, Duca tentou um smash junto à rede e a bola não passou: 1 a 1.

Com Inri soltando o braço em cima de Maria, a dupla de Osório abriu 40×15 na terceira parcial. No lance seguinte, Sheila sacou e com um ace encobrindo Maria, fez o 2 a 1. Em um game equilibrado, Duca mandou um smash para baixo, fazendo 30×40. Na jogada seguinte, Sheila mandou uma bola acelerada em cima de Maria, para deixar tudo igual. No 40×40, Inri mandou dois smashs e Maria defendeu os dois. E na terceira tentativa, Inri atacou para fora, cedendo o empate no placar: 2 a 2. Nesse momento, o público foi ao delírio com as defesas da menina de Palmares, que, só tem 11 anos de idade. A jovem atleta, por sinal, jogou muito, e já mostra que será mais uma a figurar futuramente entre as melhores, não só do Litoral, mas também do Estado.

Voltando a partida, em mais uma parcial parelha, Inri e Sheila fizeram 30×40 na largada na rede de Duca. Na sequência, Maria Antônia sacou para fora, cedendo o 3 a 2 para a dupla osoriense. Mesmo com Duca e Maria pegando muito, a dupla não conseguiu parar os ataques de Sheila, que com um smash fez o 4 a 2. Sheila por sinal foi guerreira. Mesmo estando muito cansada após ter jogado a Feminina B, onde, aliás, jogando ao lado de Pri Mesquita, caiu na semifinal para a dupla campeã (Grazi e Daia Camargo), ela não desistiu em nenhum momento e acabaria sendo recompensada no final.

No sétimo game, Inri e Sheila perdiam de 40×30, quando Maria furou o smash, cedendo o 40×40. No ponto decisivo, Inri soltou o braço na paralela para fazer o 5 a 2. Mesmo com a desvantagem no marcador, a dupla de Palmares não desistia. Duca resolveu chamar a responsabilidade e soltando o braço, ele e a parceira abriram 15×40 na oitava parcial. O terceiro ponto saiu no ataque de Duca na diagonal, que Inri devolveu para fora. Com Maria Antônia no saque, Inri e Sheila fizeram 0x40 no nono game, na devolução de Maria na rede. No primeiro match point, Duca buscou uma bola no fundo da quadra, com a bola junta a rede, Inri mandou um smash e Maria não conseguiu pegar: 6 a 3 e título da Mista C para Sheila Costa e Inri Benedetti. Essa foi a quinta conquista da dupla na categoria, que já está sendo pressionada para passar para a B, assim como Duca, que também é outro que poderia subir de categoria nos próximos torneios.