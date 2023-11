Osorienses disputam Copa das Federações de Beach Tennis

Entre os dias 15 e 18 de novembro, a praia de Iracema, em Fortaleza, (CE) foi sede da oitava edição da Copa das Federações de Beach Tennis. Realizada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), a competição contou com aproximadamente 1,4 mil atletas dos 26 estados e do Distrito Federal.

As disputas ocorreram nas categorias Pró, A, B, C, Sub-14, Sub-18, +40 e +50, sendo que em cada uma, os confrontos eram realizados nos três naipes: Feminino, Masculino e Misto. No final, o estado que somasse mais pontos seria o campeão Geral. Além disso, também houve premiação por categoria.

No Sub-14, as osorienses Isabelli Camargo e Júlia Simoni participaram da competição representando o estado do Amazonas. É válido ressaltar que a seleção dos atletas é realizada pelo ranking e, como as meninas não tinham pontuação suficiente para atuarem pelo RS, elas acabaram sendo chamadas para defender o estado da região Norte. Depois de passarem por Minas Gerais por 2 a 1, na 1ª rodada, Amazonas acabou sendo derrotado nas oitavas de final para Espírito Santo, também pelo placar de 2 a 1. Na final do Sub-14, São Paulo acabou derrotando Santa Catarina e ficou com o título da categoria.

GERAL

Sem nenhum atleta de Osório na sua delegação, o Rio Grande do Sul acabou conquistando um vice, na categoria B, e três terceiros lugares, nas categorias B, Sub-18 E +40. Ao todo, o RS somou 220 pontos e terminou na terceira colocação do Geral, três pontos a menos que o vice-campeão Ceará. O título ficou com o Paraná, que fez 258 pontos, conquistando o bicampeonato da competição. Já Amazonas terminou em 21º, com 70 pontos.

Lembrando que o maior vencedor é o RS com três conquistas (2016, 2018 e 2019). Além dos dois estados, apenas São Paulo (2017 e 2021) tem o título Geral da Copa das Federações de Beach Tennis. É válido ressaltar que, em 2020 não houve disputa por causa da pandemia. Já em 2015, na primeira edição, não houve campeão Geral.