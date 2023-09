Osorienses conquistam bons resultados no Rei da Praia

Entre os dias 1º e 03 de setembro, a Arena Beach, em Cachoeirinha, recebeu mais uma edição do Rei da Praia de Futevôlei. A competição contou com dezenas de duplas de todo o Estado e, como é de costume, teve atletas de Osório subindo no pódio. Na Mista Amador, Marcos Paulo, jogando ao lado de Betina Gerhardt, ficou com o título da categoria. Na Intermediário, João Vitor e o porto alegrense Gabe Oliveira foram os grandes campeões. Já na categoria Profissional, o osoriense Léo Staink, juntamente com o parceiro Amendoim, ficou com o vice-campeonato, sendo derrotado na final para Sonda e Felipinho.

