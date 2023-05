Entre os dias 28 e 30 de abril, o Radar Sports, em Gravataí, recebeu a primeira etapa do Challenger Cup de Futevôlei. A competição contou com dezenas de atletas e, como é de costume, teve osoriense subindo no ponto mais alto do pódio.

Na categoria Intermediária Masculina, João Vitor e Jorge André Colombo foram os grandes campeões. Já na Mista Amadora, Marcos Paulo e Fabi Silva foram os grandes campeões.