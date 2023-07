Osoriense é vice-campeã da 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Padel

Entre sexta-feira (7) e domingo (9), a cidade de Curitiba (PR) recebeu a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Padel. A competição foi realizada pela Confederação Brasileira da modalidade (Cobrapa) e contou com a participação de dezenas de duplas de todo o país.

E teve osoriense subindo no pódio. Na categoria 40A Feminina, Camila Vargas e a parceira Paula Miranda ficaram com o vice-campeonato. Ao todo, quatro duplas disputaram a categoria. Na primeira fase elas jogaram entre si, em grupo único, avançando as duas melhores para a grande decisão.

Camila e Paula terminaram em 1º lugar, vencendo as três partidas que disputaram: 9 a 4 contra Patrícia e Fernanda; 9 a 5 contra Andréa e Carla; e 9 a 4 contra Clarice e Camila Oliveira. Já na final, na melhor de três sets, Camila e Paula acabaram sendo derrotadas pelo placar de 2 a 0, com parciais de 7×6 e 6×2.

Esse foi o segundo título de Clarice e Camila Oliveira, que já haviam vencido a 2ª etapa, disputada no RS no início de maio. A conquista foi uma espécie de revanche contra Camila Vargas e Paula, que haviam levado a melhor na decisão da primeira etapa do Brasileiro de Padel, disputada em março na cidade Camboriú (SC). Na ocasião, a atleta de Osório e a parceira venceram por 2 a 1, com parciais de 6×4, 4×6 e 10×6.

A quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Padel, que acontecerá no Rio Grande do Sul, está marcada para acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro, na cidade de Santa Maria, na região central do Estado.