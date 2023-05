Osoriense é convocada para Seleção Brasileira de Padel

OSÓRIO – A osoriense Fernanda Vargas foi convocada para um período de treinamento com a Seleção Brasileira de Padel. Essa é a segunda convocação da atleta, que já havia sido chamada em abril. Fernanda ocupa atualmente a sétima posição do ranking na categoria Sub-14. Ela está empatada com Maria Bartz, com 1,8 mil pontos. Na liderança estão as atletas Júlia Gomes e Martina Hossen, com quatro mil pontos cada uma.

Ao saber da convocação, a jovem se pronunciou por meio de suas redes sociais: “Que alegria, mais um sonho sendo realizado, mais uma conquista. Obrigada, pai, mãe e vó, por sempre estarem comigo, independente de tudo. Amo vocês! Obrigada também a Drop Shot BR (patrocinadora) por me dar todo o apoio com os melhores produtos e também aos clubes Padel Life Osório e Padel Life Xangri-lá por me ajudarem a ir mais longe. E vamos que é só o começo”, afirmou a atleta osoriense.

Vale ressaltar que Fernanda é filha dos também atletas de Padel, Nando e Camila Vargas. Nando é o proprietário da Padel Life, com filiais em Osório, Xangri-lá e Caxias do Sul. Já Camila teve várias convocações para seleção brasileira, chegando a ser campeã Pan-Americana da modalidade, além de disputar por mais de uma vez o Campeonato Mundial.

PERÍODO DE TREINAMENTO

Ao todo, foram convocados os oito primeiros do ranking nacional nas categorias Sub-12, 14, 16 e Sub-18 nos naipes Masculino e Feminino, além dos atletas Felipe Castro, Pedro Kaminski e Sofia Piaskowy. Os três se encontram atuando fora do país e, portanto, não possuem pontuação no ranking. A lista foi divulgada no final da semana passada, nas redes sociais da Confederação Brasileira de Padel (Cobrapa). Todos os convocados deverão se apresentar no dia 08 de junho, no Centro de Educação Física e Desporto (CEFD) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), onde ocorrerá os treinamentos até 11/06.