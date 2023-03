Osoriense disputa STU de Skate em Porto Alegre

Entre os dias 17 e 19 de março, a pista da orla de Porto Alegre recebeu a segunda etapa do Skate Total Urbe (STU) National. Mais de 100 atletas de todo o país disputaram a competição nas provas de Park e Street. O evento contou com nomes de peso como a medalhista Olímpica e campeã Mundial Rayssa Leal, de 15 anos de idade, Pamela Rosa e o também medalhista Olímpico Pedro Barros.

Além de nomes consagrados do esporte, a competição abriu espaço para as novas revelações do Skate. Como é o caso de Maria Aparecida dos Santos. A osoriense de 15 anos esteve entre as 17 atletas que disputaram a prova do Street Feminino. Mariazinha, como é conhecida, acabou somando 1.294 pontos, insuficiente para ficar entre as oito finalistas. Na classificação final ela acabou terminando na 15ª colocação. Após sua primeira participação em uma competição nacional, a skatista avaliou como positiva a sua atuação: “A semana mais incrível da minha vida, obrigado a todos que fizeram esse sonho acontecer. Que seja o primeiro de muitos”, declarou a atleta osoriense.

Mariazinha começou a andar de skate aos três anos de idade e após ver as conquistas de Rayssa Leal, resolveu competir profissionalmente. Aliás, a osoriense aproveitou o evento em Porto Alegre para conhecer e também receber instruções da ídolo. Hoje ela treina nas pistas de Capão da Canoa, Tramandaí e também em Porto Alegre. A jovem lamenta que não possa treinar em sua cidade natal, já que ambas as pistas de skate em Osório não possuem condições para prática segura.

Em preparação para a próxima etapa do STU, que acontecerá na cidade de São Paulo (SP), Mariazinha segue buscando apoio de patrocinadores para ajudarem com os custos das viagens para disputar as competições. Quem estiver interessado em ajudar pode entrar em contato com a mãe da atleta, Rafaela Batista, pelo Instagram de Maria: @mariasantossk8, ou qual é administrado por ela. O telefone para contato é o: (51) 99808-7037.