Operações no Litoral terminam com prisões e apreensões de menores

O último final de semana foi movimentado para os agentes da Polícia Civil (PC) e da Brigada Militar (BM). Na sexta-feira (17), foi deflagrada nos municípios de Balneário Pinhal e Cidreira a Operação Força Tática. O objetivo da Operação é intensificar o policiamento nas cidades para combater e, ao mesmo tempo, prevenir a prática de crimes, principalmente os mais violentos.

Durante o trabalho, dois adolescentes, de 16 e 17 anos, respectivamente, foram apreendidos no bairro Sindipolo, em Pinhal. Com eles foram encontrados dois revólveres, ambos calibres 32 milímetros e municiados. Já em Cidreira, um homem foi preso carregando uma porção de maconha, no bairro Costa do Sol. Conforme a BM, o indivíduo, de 23 anos, estava foragido da Justiça.

OUTRA OPERAÇÃO

Desde a última quinta (16), PC e BM realizaram em Imbé e Tramandaí a Operação Choque de Ordem. Na madrugada de sábado (21), um homem, de 21 anos, foi preso no bairro Tiroleza, em Tramandaí. Com o indivíduo foi apreendido um revólver calibre 38 milímetros, seis munições intactas e um aparelho celular. Além dessa prisão, também foram efetuadas outras prisões pelos crimes de furto qualificado, crueldade contra animais, tentativa de roubo a estabelecimento comercial, receptação e cumprimento de mandado de prisão.