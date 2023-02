Operação Verão Procon chega a praias do Litoral Norte

Imbé recebeu na terça-feira (31/01), a Operação Verão Procon RS. A iniciativa contou com a unidade móvel do órgão de defesa do consumidor, que ficou estacionada no calçadão da Avenida Beira-Mar, prestando atendimentos e oferecendo informações à população, além de registrar reclamações.

Durante a Operação foi realizada distribuição de material informativo aos moradores e veranistas que estavam na praia. Conforme a diretora do Procon de Imbé, Rosangela Maria, o objetivo foi conscientizar a população sobre o consumo consciente. Também estiveram presentes durante a ação o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Imbé, Leandro Espíndola; o diretor executivo do Procon do RS, Rainer Grigolo; e a responsável pela Operação, Bárbara Ramos.

A Operação Verão Procon seguirá nos próximos dias pelas praias do Litoral Norte gaúcho. Na próxima terça (7), os agentes do Procon estarão nas praias de Balneário Pinhal e Quintão, no município de Palmares do Sul. Já na quinta (9), as atividades serão realizadas em Xangri-lá.