Operação policial termina com três prisões e um menor apreendido

A Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil (PC) deflagraram na manhã de sexta-feira (27), uma Operação em conjunto com objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão no Litoral Norte e no Vale do Rio dos Sinos. As ações foram realizadas nos municípios de Imbé, Tramandaí, Xangri-lá e Novo Hamburgo.

No final, três homens foram presos, além de um adolescente apreendido. Além disso, foi apreendida uma pistola calibre 380 milímetros (mm), um revólver calibre 32mm (em situação de furto), 35 munições, aproximadamente um quilo de maconha, 24 gramas de pasta de base cocaína, quatro tubos de lança perfume, 32 comprimidos de ecstasy, balanças de precisão, cadernos de anotação do tráfico, celulares, uma motocicleta e 730 reais em dinheiro.

Os quatro foram levados à Delegacia de Polícia (DP), juntamente com os materiais apreendidos, para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.