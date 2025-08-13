Operação policial prende mulher e apreende adolescente

OSÓRIO – A Brigada Militar, por meio do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), juntamente com a Polícia Civil (PC), deflagrou na quinta-feira (7), em Atlântida Sul, a Operação de Policiamento. A ação visa intensificar o policiamento ostensivo, coibir os crimes violentos e combater o tráfico de drogas.

Durante os trabalhos, uma mulher, de 26 anos, foi presa carregando 52 pedras de crack. A criminosa, já tinha antecedentes por tráfico, lesão corporal e dano. Além disso, os policiais também recolheram mais 27 pedras de crack, duas balanças de precisão, três aparelhos celulares e 848 reais.

Em outro ponto do balneário osoriense, uma adolescente tentou fugir ao perceber a presença das viaturas, mas acabou sendo capturado. De acordo com a BM, o menor, de 16 anos, teria dado o nome do seu irmão. Entretanto, após consulta ao sistema, foi confirmada a verdadeira identidade do indivíduo. Ele possuía um mandado de apreensão em seu nome, sendo detido. Ainda conforme a Brigada, o adolescente possui passagens por diferentes crimes, incluindo roubo, furto, ameaça, posse e tráfico de entorpecentes.

A mulher e o adolescente foram levados a Delegacia de Polícia (DP) do município, onde foram registradas ocorrências.

Ação em Atlântida Sul (Osório) apreendeu dinheiro, objetos e porções de drogas.

CRÉDITO FOTO 1: PC

CRÉDITO FOTO 2: BM