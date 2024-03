Operação Golfinho termina com cerimônia e entrega de homenagens

Foi realizada na última quinta-feira (7), em Osório, uma cerimônia alusiva ao encerramento da 54ª Operação Golfinho. Na ocasião foram entregues certificados aos Policiais Militares (PMs) que se destacaram durante a Operação, além de terem sido entregues mimos às autoridades presentes.

O ato, organizado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), contou com a participação das seguintes autoridades: Coronel Claudio dos Santos Feoli (Comandante-Geral da BM), coronel Douglas da Rosa Soares (Subcomandante-Geral), coronel Rogério Pereira Martins (comandante do CRBM) e o major Silvio Erasmo Souza da Silva (coordenador da Operação Golfinho).

Representando o Litoral Norte, estiveram presentes o comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral Norte), o coronel Ney Humberto Fagundes Medeiros; o comandante do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), Noé Jesus da Costa; e o comandante do 3º Batalhão Rodoviário da (BRBM), o major Diego Caetano de Souza.