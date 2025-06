Operação fiscaliza estabelecimentos da região

O Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) deflagrou na última quinta-feira (5), mais uma edição da Operação Integrada. A ação contou com a participação de agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), da Patrulha Ambiental (Patram), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), da Polícia Civil (PC) e da CEEE Equatorial.

Ao todo, foram fiscalizadas cinco empresas de reciclagem em diferentes pontos de Tramandaí. O objetivo foi combater o crime de furto de cabos de energia. De acordo com a Brigada Militar (BM), nenhuma irregularidade foi registrada nos estabelecimentos. Ainda conforme a BM, novas ações como essa não devem ser realizadas em outros municípios da região.

CRÉDITO: BM