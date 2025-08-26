Operação do MP investiga bandas neonazistas

O Ministério Público do Estado (MP-RS) deflagrou na sexta-feira (22), a Operação Extreaming. A ação tem como alvo bandas gaúchas responsáveis pela promoção ao nazismo. De acordo com o MP-RS, os grupos musicais também disseminavam discurso de ódio por meio de músicas e vídeos em plataformas digitais.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Tramandaí, Porto Alegre e Canoas. Durante os trabalhos foram recolhidos diversos objetos que fazem referência nazista. Além disso, a Justiça ordenou a remoção de conteúdos ilegais em plataformas como Spotify e Youtube, incluindo o bloqueio de perfis utilizados para a prática criminosa e a restrição de critérios de busca relacionados.

Ninguém foi preso durante a Operação. Os investigados irão responder por discriminação racial, étnica e religiosa, com indícios de associação a subculturas violentas e à radicalização de jovens. Vale ressaltar que o Ministério Público não divulgou o nome das bandas envolvidas.

CRÉDITO: MP-RS