Operação da Polícia termina com três prisões

A Polícia Civil (PC) deflagrou na última terça-feira (29/04), a Operação Livramento. A ação teve como objetivo o combate aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico. Durante os trabalhos, três pessoas foram presas, sendo duas em Osório e uma em Três Coroas (no Vale do Paranhana).

De acordo com o delegado João Henrique Gomes, o trio faz parte de um grupo criminoso responsável pela venda de drogas no Litoral Norte gaúcho e outras regiões do Estado. Todos os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde seguirão a disposição da Justiça.