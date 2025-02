Operação da Polícia cumpre mandados no Litoral

A Polícia Civil (PC), por meio por meio da 23ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI), deflagrou na manhã da última quinta-feira (13), a Operação Territorium. A ação realizada em Capão da Canoa e outras cinco cidades gaúchas (Alvorada, Canoas Charqueadas, Gravataí e Porto Alegre), visa o combate aos crimes de homicídio.

Foram cumpridos 24 mandados judiciais, sendo 17 de busca e apreensão, seis de prisão preventiva e um de prisão temporária. Além de imóveis, um mandado foi cumprido na Penitenciária Estadual de Charqueadas, onde foram apreendidos dois aparelhos celulares e dois chips de telefone.

Ao todo, sete pessoas acabaram presas suspeitas de envolvimento em dois homicídios e uma tentativa de homicídio. Todos os crimes ocorreram em Capão, entre dezembro do ano passado e o último mês de janeiro. Antes disso, um homem já havia sido preso e outros dois adolescentes haviam sido apreendidos pela Polícia. Os três também são investigados pelos crimes no Litoral Norte gaúcho.

ENTENDA O CASO

No último dia 24 de dezembro, criminosos teriam ido até uma residência localizada na Rua São Manoel, no bairro Santa Luzia, em Capão da Canoa, e atiraram cerca de 20 vezes contra um homem que estava no pátio da casa. O morador, de 56 anos, morreu no local. Após o ocorrido o grupo fugiu abordo de um automóvel.

Quatro dias depois da primeira morte, outro homem morreu a tiros após ser baleado em frente a um estabelecimento comercial. O crime ocorreu na Rua Nicarágua, no bairro Zona Norte. Conforme a Polícia, ao menos três homens teriam ido de carro ao local, quando um deles desceu e atirou contra a vítima. O ferido, de 26 anos, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Santa Luzia, em Capão. Porém, não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito.

Já no dia 18 de janeiro, três pessoas incendiaram uma residência no bairro Capão Novo, também em Capão da Canoa. Um homem e uma mulher grávida conseguiram sair do imóvel sem se ferir. No entanto, os criminosos acabaram colocando o homem dentro de um carro e saíram do local. Após sofrer ameaças de morte, a vítima pulou do automóvel em movimento, sendo alvo de tiros. Mesmo baleado, o homem conseguiu fugir para casa de conhecidos. Ele foi levado para atendimento médico e passa bem.

Conforme a Polícia, os três crimes teriam relacionamento com a disputa do tráfico de drogas na região. As investigações seguem em andamento e novas ações não estão descartadas.

