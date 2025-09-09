Operação da Polícia cumpre mandados na região

A Polícia Civil (PC) deflagrou, com auxílio da Brigada Militar (BM), a Operação Triarca. A ação ocorreu na manhã de sexta-feira (5) e tem como alvo um grupo criminoso responsável por tráfico de drogas no Rio Grande do Sul e em outros estados brasileiros, assim como países da América do Sul.

O trabalho teve início em agosto de 2023, quando a Polícia prendeu um indivíduo envolvido com três facções. Já durante as investigações, os policiais conseguiram identificar outras 22 pessoas que tinham relação a três núcleos distintos, sendo elas responsáveis por coordenar a compra, transporte e distribuição dos entorpecentes.

Um dos núcleos era liderado por indivíduo de Porto Alegre, o qual recebia drogas vindas de uma plantação/estufa de skunk (super-maconha) localizada em Florianópolis (SC). Além disso, parte do material ilícitos era trazido do Paraguai, por meio de um comparsa, que abastecia outras cidades, como Guaíba, onde fica a sede do segundo núcleo. O seu líder, inclusive, ostentava uma vida de luxo em Capão da Canoa, desfrutando de imóveis de alto padrão e automóveis caros.

Já o terceiro núcleo é chefiado por um indivíduo apontado como responsável por inúmeros crimes violentos relacionados ao tráfico. De acordo com a PC, o sujeito seguia agindo mesmo dentro do sistema prisional, contando com ‘soldados do crime’ e com auxílio de sua companheira, que ajudava a administrar o ‘negócio’ do lado de fora da prisão.

OPERAÇÃO

Ao todo, foram cumpridas 46 ordens judiciais, sendo 21 de prisão preventiva e outras 24 de busca e apreensão. As ações ocorreram em oito cidades do RS e de Santa Catarina. No Litoral Norte gaúcho foram cumpridos mandados em Capão da Canoa, Tramandaí e Xangri-lá. Além disso, também foram cumpridas ordens em Amaral Ferrador, Barra do Ribeiro, Guaíba, Porto Alegre e Florianópolis (SC).

Os policiais conseguiram apreender diversos objetos, incluindo três armas (uma pistola, uma espingarda e uma submetralhadora, diversas porções de entorpecentes, como: crack, maconha, cocaína e êxtase, assim como veículos de luxo. No final, 22 pessoas foram detidas. Todas foram encaminhadas ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

A Operação contou com a participação de 130 agentes, sendo comandado pela delegada de Guaíba, Karoline Calegari.

Operação Patriarca terminou com 22 pessoas presas e diversos objetos apreendidos, incluindo munições e armas, além de entorpecentes e veículos de luxo.

CRÉDITOS: PC