Operação da BM termina com uma prisão

A Brigada Militar, por meio do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), deflagrou na noite de terça-feira (1), a Operação Pronta Resposta. A ação teve como foco o combate aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e ao tráfico de drogas, sendo intensificado o policiamento em diferentes áreas da região.

O trabalho foi realizado nos municípios de Imbé e Tramandaí e contou com a participação dos agentes da Força Tática, da Patrulha Especial (Patres) e do Canil do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral).

Durante a Operação, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes. A prisão ocorreu no bairro Nova Tramandaí, na cidade de Tramandaí. Com o criminoso foram apreendidos: um revólver calibre 32 milímetros (mm) com quatro munições, três porções de maconha, 90 porções de cocaína e uma balança de precisão. O indivíduo, de 20 anos, foi levado a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

Ação em Tramandaí apreendeu objetos e 93 porções de entorpecentes.

CRÉDITOS: BM