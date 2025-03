Operação da BM termina com duas prisões e uma apreensão

A Brigada Militar (BM), por meio do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), deflagrou durante a terça-feira (11), a Operação Plano Tático Operacional. O trabalho contou com a participação de agentes do CRPO Litoral, do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), da Patrulha Ambiental (Patram), do Canil do CRPO e da Polícia Civil (PC).

A ação, realizada nos municípios de Capão da Canoa, Cidreira, Terra de Areia e Xangri-lá, visa o combate aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) e a outros delitos, como tráfico de drogas e captura de foragidos. Ao todo, dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido.

Em Cidreira, um adolescente foi apreendido carregando 10 pinos de cocaína. Além disso, os Policiais Militares (PMs) também confiscaram com o menor dois aparelhos celulares e 348 reais em dinheiro. Ainda durante a Operação, um homem foi capturado pela Brigada em Terra de Areia. De acordo com a BM, o criminoso estava foragido da Justiça e possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro contra vulnerável.

Já em Capão da Canoa, um homem foi flagrado dirigindo perigosamente uma motocicleta Honda/CG 160. Conforme a BM, o sujeito foi acompanhado até Xangri-lá, onde acabou sendo abordado. Ele foi preso em flagrante carregando 21 porções de entorpecentes, sendo 10 de maconha e 11 de cocaína. Além das drogas, a moto utilizada pelo homem também foi apreendida.

Todos os detidos foram levados a Delegacia de Polícia (DP), onde foram registradas as ocorrências.

Policiais Militares apreenderam dinheiro, entorpecentes, objetos e uma motocicleta.

