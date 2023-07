Operação da BM fiscaliza estabelecimentos

A Brigada Militar (BM) deflagrou na manhã da última quinta-feira (29/06), mais uma etapa da Operação Mobile, que tem como objetivo coibir os furtos e roubos de celulares, além da venda desses aparelhos. As ações ocorreram nos municípios de Capão da Canoa e Tramandaí e contou com a participação dos agentes do da Polícia Civil (PC), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Instituo Geral de Perícia (IGP), Guarda Municipal de Tramandaí (GMT), servidores das prefeituras das duas cidades, além da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Ao todo, 16 estabelecimentos foram fiscalizados, sendo 11 em Capão da Canoa e cinco em Tramandaí. Em Capão, seis locais foram notificados pelos Bombeiros por apresentarem irregularidades e um celular sem procedência foi apreendido pela Polícia. Já em Tramandaí, três comércios foram autuados. Todos os proprietários dos estabelecimentos tiveram que assinar termos circunstanciais e deverão pagar multa, além de regularizar os problemas registrados.

A Brigada Militar informou que novas ações como essa estão programadas para serem realizadas nas próximas semanas, em outras cidades do Litoral Norte gaúcho.