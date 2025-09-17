Operação da BM fiscaliza comércios do Litoral

A Brigada Militar, por meio do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), deflagrou na tarde de sexta-feira (12), a Operação Duas Rodas. Ao todo, foram vistoriados cinco estabelecimentos comerciais de Capão da Canoa. Na ocasião, foram emitidos quatro Termos Circunstanciais por poluição ambiental. Além disso, três comércios foram autuados por outras regularidades.

A ação visa o combate a receptação e venda de itens oriundos de furtos e arrombamentos a residências (principalmente bicicletas) e foi coordenada pelo comandante da 1ª Cia do BPAT, o capitão José Lucas Monteiro. O trabalho contou com a participação dos agentes da Polícia Civil (PC), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), da Patrulha Ambiental (Patram) e da prefeitura de Capão.

CRÉDITOS: BM