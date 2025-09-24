Operação da BM fiscaliza comércios do Litoral

A Brigada Militar, por meio do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), deflagrou na tarde de quinta-feira (18), uma nova edição da Operação Duas Rodas. A ação visa o combate a receptação e venda de itens oriundos de furtos e arrombamentos a residências (principalmente bicicletas).

Ao todo, foram vistoriados quatro estabelecimentos comerciais de Capão da Canoa. Na ocasião, foram emitidos três Termos Circunstanciais por poluição ambiental. Além disso, dois comércios foram autuados por outras regularidades. O trabalho contou com a participação dos agentes da Polícia Civil (PC), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), da Patrulha Ambiental (Patram) e da prefeitura de Capão.

CRÉDITO: BM