Operação com Polícias do RS e SC termina em prisão

Teve início na manhã de terça-feira (7), mais uma etapa da Operação Divisa e Fronteiras do Consórcio de Estados SULMASSP, organização que conta com os três estados da região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), além de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O trabalho também conta com a participação da Secretaria de Segurança Pública do RS (SSP).

O lançamento ocorreu em Torres e contou com a presença dos comandantes do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), o tenente-coronel Ney Humberto Fagundes Medeiros, e do 6º Comando Regional de Polícia Militar de SC (6º CRPM-SC), o coronel Vilson Schlickman Sperfeld. Além deles, também esteve presente na cerimônia, o prefeito de Torres, Carlos Souza, além de outras autoridades militares.

PRISÃO

Durante a Operação, foi realizada, na tarde de terça, uma prisão. Segundo a Brigada Militar (BM), o indivíduo, de 24 anos, teria assaltado uma farmácia em Passos de Torres (SC). Com auxílio das câmeras de segurança, os policiais conseguiram localizar o assaltante no bairro Predial, já em Torres, próximo a ponte que faz divisa entre os dois estados. Conforme a BM, o indivíduo possui diversos antecedentes por furto, além de passagens por posse e tráfico de drogas, entre outros crimes. O preso foi levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi reconhecido por um funcionário do estabelecimento assaltado.