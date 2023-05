Operação Choque de Ordem é realizada no Litoral

A Brigada Militar (BM), com auxílio do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), deflagrou entre a noite de quarta (17) e a madrugada de quinta-feira (18), a Operação Choque de Ordem. As ações, realizadas nos municípios de Capão da Canoa e Tramandaí, contaram com a participação de 140 Policiais Militares (PMs) e 35 viaturas.

O objetivo da Operação foi combater a prática de crimes violentos, como homicídio, roubo, tráfico de drogas, entre outros delitos. Ao todo, 121 veículos foram abordados, sendo identificadas 286 pessoas. Vale ressaltar que, segundo a BM, nenhuma prisão foi registrada durante o trabalho dos policiais. Lembrando que a Operação Choque de Ordem seguirá até o final deste mês, também sendo realizada em outros municípios da região.