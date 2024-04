Operação Casa Fantasma combate golpe do ‘falso aluguel’

A Polícia Civil (PC) deflagrou na quinta-feira (4) a Operação Casa Fantasma, que visa combater o golpe do ‘falso aluguel’. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em endereços de suspeitos de envolvimento no crime. As ações aconteceram em Caçapava do Sul e Imbé, incluindo o Presídio Regional da cidade, sendo apreendidos cerca de 15 celulares, além de documentos.

As investigações tiveram início entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, quando a PC passou a receber diversas ocorrências relatando golpes em que as vítimas, de todo o Estado, referiam ter alugado imóveis no Litoral Norte gaúcho. Após o pagamento de uma parte do aluguel, elas eram ‘bloqueadas’ e não conseguiam ter mais contato com os supostos locadores.

De acordo com as investigações, os criminosos buscavam contato com as vítimas através de grupos públicos em redes sociais, visando pessoas que publicavam interesse em imóveis para alugar na alta temporada no Litoral. A partir de então, os investigados faziam contato direto com as vítimas e ofereciam imóveis variados, em diversas cidades da região, assim como no Litoral catarinense, sempre oferecendo um valor abaixo do mercado. Para garantir a “locação”, os criminosos enviavam fotos, supostas contas de água e luz do imóvel e chegavam a simular um contrato de aluguel. Para conclusão do negócio, exigiam apenas um “sinal” de 50% do valor acordado. Após o pagamento, em regra, as vítimas já não conseguiam mais contato com os estelionatários.

Durante o último Verão, a Polícia voltou a registrar novos casos do golpe. Depois de um aprofundando as investigações, foi possível concluir que um mesmo grupo foi responsável pelos golpes em ambos os Verões. Vale ressaltar que, ao menos, cinco dos indivíduos envolvidos estão detidos na penitenciária de Bagé. Além deles, outros três homens foram identificados e também foram presos.