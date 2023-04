Operação Caim termina com seis homens presos e um menor apreendido

A Polícia Civil (PC) e a Brigada Militar (BM) deflagram durante a manhã de sexta-feira (14), a Operação Caim. O trabalho, realizado em Tramandaí, visou a prevenção e redução de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), tráfico de drogas, entre outros crimes. A ação, comandada pelo delegado da PC, Alexandre Souza, e pelo comandante da 3ª Companhia (Cia) do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) da BM, o capitão João César Verde Selva, contou com 54 agentes, além do auxílio do Canil do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral).

Ao todo, foram cumpridos 27 mandados, sendo 17 de busca e apreensão e 10 de prisão preventiva. Durante a ação foram apreendidos diversos objetos, incluindo uma televisão, uma caixa de som, uma câmera de monitoramento e uma caixa de ferramentas, todos sem procedência, além de 462 reais. Seis homens foram presos e um adolescente apreendido. Todos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.