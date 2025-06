Ônibus pega fogo na BR-101

Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) precisaram ser acionados na tarde de domingo (8), após um ônibus da empresa Unesul pegar fogo na BR-101. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 35 da rodovia, próximo ao pedágio de Três Cachoeiras. A causa do incêndio não foi identificada.

De acordo com o CBM, o fogo teria iniciado na parte traseira do veículo e acabou atingindo o banheiro e algumas poltronas. Ao todo, 24 pessoas estavam dentro do ônibus que seguia até Porto Alegre. Apesar do susto, ninguém se feriu. Todos os passageiros e o motorista foram atendidos e passam bem. A Unesul encaminhou outro ônibus para que as pessoas fossem levadas até a capital.

CRÉDITO: CBM