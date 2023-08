Oito pessoas ficam feridas em acidentes de trânsito

A Brigada Militar (BM) foi acionada na manhã de terça-feira (22), após dois automóveis (um Hyundai HB20 e uma caminhonete Mitsubishi) se envolverem em um acidente de trânsito na região central de Tramandaí. Segundo a BM, a colisão aconteceu na Avenida Emancipação, na esquina com a Avenida Rubem Berta.

As imagens foram registradas por câmeras de segurança da prefeitura, no cruzamento das avenidas Emancipação e Rubem Berta. Nas imagens, é possível ver um veículo HB20 atingindo a lateral de uma caminhonete Mitsubishi L200, que teria cruzado a preferencial. O acidente foi registrado por câmeras de segurança da prefeitura de Tramandaí. Nas imagens, é possível ver o HB20 atingindo a lateral da caminhonete, que teria cruzado a preferencial. Com a força da batida, a caminhonete acabou capotando e o outro veículo parou no canteiro central após bater em um poste.

Após a colisão, a condutora da caminhonete chegou a sair do carro andando, mas acabou desmaiando poucos metros do local. Ela foi socorrida pelos agentes do Corpo de Bombeiros e levada, juntamente com o motorista do HB20 para receberem atendimento. Conforme os Bombeiros, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves. Ambas foram socorridas, sendo liberadas pouco tempo depois.

OUTRO ACIDENTE

Na noite de quarta (23), outro acidente foi registrado na região. Ao menos seis pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo dois automóveis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Prisma, com placas de Osório, seguia por um acesso secundário da BR-101, quando acabou sendo atingindo de maneira frontal por um HB20, com placas de Porto Alegre.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 17 da rodovia, na localidade de Aguapés, em Osório. As cinco pessoas que estavam no HB20 e o motorista do Prisma, que dirigia sozinho, foram socorridos pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da CCR Viasul, sendo encaminhados para os Hospitais São Vicente de Paulo (Osório) e Santa Luzia (Capão da Canoa). Vale ressaltar que todos sofreram ferimentos leves e, portanto, não possuíam risco de morte.