OAB-RS realiza evento no Litoral

A Ordem dos Advogados do Brasil do RS (OAB-RS), por meio da Comissão de Seguridade Social (CSS), realizou no último sábado (13), um Seminário sobre Direito Previdenciário. O evento foi realizado na Subseção de Capão da Canoa e contou com a presença do presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia.

Na ocasião, Lamachia salientou o trabalho da entidade pela aprovação do Projeto de Lei (PL) 4830/2020, que busca permitir que os honorários da advocacia sejam descontados diretamente do benefício previdenciário recebido pelo cliente em decorrência de processo administrativo. De acordo com o presidente, o tema foi tratado durante o III Colégio de Presidentes das Subseções, realizado em Porto Alegre. “No colegiado, deliberamos por uma moção de apoio ao Projeto de Lei, que vai possibilitar o destaque dos honorários nos processos administrativos. Essa é uma luta da OAB gaúcha, que vamos levar a Brasília já no próximo Colégio de Presidentes do CFOAB, que será realizado no próximo dia 21 (domingo) ”, comentou.

Além de Lamachia, também esteve presente da CSS da OAB gaúcha, Tiago Kidricki. Durante sua manifestação, o dirigente falou sobre temas relativos ao assunto do evento. “Precisamos nos unir para mudar a realidade da nossa sociedade. Nós, enquanto advogados e advogadas da área Previdenciária, precisamos defender os direitos das pessoas que fizeram a grandeza do país, que são os trabalhadores e as trabalhadoras”, comentou.

No final a presidente da Subseção de Capão, Rosana Wainer, agradeceu a participação de todos, principalmente do presidente da OAB-RS, o parabenizando pelo trabalho realizado em favor da advocacia estadual.