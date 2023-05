O que falta para uma ditatura?

O povo brasileiro está vivendo a ditatura civil que levará a nação ao socialismo predatório e explorador do povo e da expropriação da nação brasileira. O STF como disse um ladrão certa vez, está acovardado, o Congresso acovardado e o Ministério Público um puxadinho do STF, este último que sabe-se amamentado por polpudas verbas salariais.

O ministro e déspota Alexandre de Moraes fez criar “em nome da defesa da democracia” o primeiro campo de concentração brasileiro com direito a algumas mortes, agressões, más condições de higiene e alimentação. Tudo devidamente organizado pela sua Gestapo pessoal que é atiçada para morder e destruir a quem lhe tire o sossego de seu trono. Roberto Jefferson passou a representar uma ameaça nacional, mas José Stédile do MST foi ungido a autoridade e com direito a assento no avião presidencial e viagem a China. Daniel Silveira parece aqueles casos de separação de casal em que o cônjuge sofre perseguição do outro tentando mostrar que é dono do parceiro e tudo o faz para mostrar sua ira por amor não correspondido e que agora o STF foi cooptado para apoiar e jubjugar o rebelde. Tudo que se refere a direita ou ligada ao ex-presidente é algo monstruoso, menos um ladrão e sua amante gastarem quase dois milhões em viagens internacionais para turismo diplomático. Chegando a tal ponto de pagar R$ 99 mil por diária de hotel em Londres para a tibetana desfilar o modelo ridículo usado coração do Rei Charles. Tudo é pouco para a bobo da corte, marionete do mecanismo socialista, e muito se fosse com o ex-presidente por que paga contas em dinheiro, ou a família compra casas ao longo de toda uma vida de trabalho. Tudo que adquiriram teria ser multiplicado por mil vezes o que o filho do ex-presidiário amealhou em pouco mais de 15 anos.

No período eleitoral vimos a perseguição da mídia, o cerceamento de uso de imagens feitas no interior do Palácio da Alvorada, de pronunciamento na ONU pelo detrator Alexandre de Moraes, pobre homem carente de afeto e submissão por Daniel Silveira.

Mesmo nas ditaturas há o parlamento, a representação do povo perante o governo, mas aqui no Brasil o que vemos é um presidente do Senado defendendo seus interesses em detrimento de uma nação ao mesmo tempo que se mostra subserviente ao Governo e ao ministro todo poderoso. Ambos nada querem saber do povo, e certamente o povo mineiro deve lamentar a sua representação no Congresso pelo magro que substituiu o gordo, mas que juntos formariam a saudosa dupla o Gordo e o Magro. Só que estes somente eles riem das suas próprias palhaçadas em nome da impunidade e ânsia pelo poder.

É este Congresso que tem o dever de, em nome do povo, restabelecer a Democracia e o respeito à Constituição de 88. Mas é justamente estes que estão sendo permissivos a tal ponto de verem uma narrativa do juridiquês para cassar o mandato de deputado federal do Deltan Dalagnoll. O caso Daniel Silveira e de uma senadora do Mato Grosso foram testes rápidos para que hoje se efetiva-se a vingança pela prisão do maior ladrão da história brasileira e do mundo. Nem Pablo Escobar será tão lembrado como será o ocupante temporário da cadeira presidencial que mais tempo passa no interior do avião presidencial do que no gabinete. Pode ser por que no avião o trago role solto e possa curtir a bebedeira e no gabinete já não teria esta privacidade.

Por fim temos nossas Forças Armadas que de orgulho nacional, como foi a Petrobras certa vez, passará a minguar seus quadros e suas atividades ao longo deste mandato presidencial. O corte de verbas fará o sucateamento e milhares de jovens ficarão a mercê das milícias e a serviço do narcotráfico, tão defendido pela esquerda e sempre liberto pelo Judiciário, em especial ao ministro Fachin pelo apoio no Rio de Janeiro. Nossas forças armadas já estão contaminadas e logo está a ponto de generais estarem varrendo ruas dos quartéis cmo parte da vingança do ex-presidiário pelo “mal” que lhe fizeram.

Enquanto vemos as discussões e ações do supremo ministro solapando a Constituição o governo federal segue sua sanha de amealhar o dinheiro do povo com mais impostos e aumento de suas taxas, ao mesmo tempo que engana, mente e retirar direitos dados pelo governo anterior, como a redução do ICMs sobre combustíveis, telefonia e energia elétrica.

Só está faltando o fechamento das fronteiras, a tomada dos recursos da poupança (que por certo será desnecessário devido ao povo ter de consumir para não passar fome) e o total cerceamento da liberdade como já está ocorrendo com os “terroristas” de 8 de janeiro.

O Brasil já não é mais dos brasileiros e sim do mecanismo socialista e do poder do narcotráfico.