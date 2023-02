Novo suspeito de envolvimento em homicídio é preso

OSÓRIO – A Polícia Civil prendeu na madrugada de quarta-feira (15), mais um suspeito de envolvimento na morte de Maicon Vinicius Garcia da Silva, de 27 anos. A vítima foi morta no pátio da sua residência, na Rua Atlântida Sul, esquina com a Rua Palmares, no bairro Primavera, com tiros na cabeça e no peito. O crime teria ocorrido no último dia 31 de janeiro.

Com o novo preso, de 21 anos, chegou a quatro o número de indivíduos detidos, suspeitos de envolvimento no homicídio. Além deles, um adolescente foi apreendido. Todos seguirão a disposição da Justiça, enquanto seguirem as investigações. De acordo com o delegado João Henriques Gomes, novas ações não estão descartadas para prender outros envolvidos na morte de Maicon Vinícius.